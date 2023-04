Für schönen Lebensabend: Freundinnen adoptierten 19-jährigen Heimhund

Zwei Freundinnen adoptieren einen 19-Jährigen Heimhund, der laut der Diagnose der Ärzte nur noch wenige Woche zu leben hatte. Doch bei den beiden Frauen blühte das Tier regelrecht auf.

Wie 9News berichtet, hörte Lauren Siler aus Dallas, Texas, von einer 19-jährigen Hündin namens Annie, die im Tierheim ein Zuhause suchte. Sie schrieb, dass die Hündin von ihren früheren Besitzern im Tierheim ausgesetzt worden war. Es sah so aus, als müsste Annie den Rest ihres Lebens im Tierheim verbringen, denn die Tierärzte gaben ihr keine lange Lebenserwartung: "Der Tierarzt hatte gesagt, dass sie Glück hat, wenn sie einen Monat lebt", sagte Lauren zu 9News.

Frauen von Story berührt

Doch Lauren und ihre Mitbewohnerin und beste Freundin Lisa Flores waren von Annies Geschichte so berührt, dass sie beschlossen, sie als Pflegekind aufzunehmen. "Ich sah ihr süßes kleines Gesicht in ihrem armen kleinen Zwinger sitzen", erinnert sich Lauren. Die beiden Mitbewohnerinnen begannen, Annies Abenteuer in den sozialen Medien zu teilen, und schworen sich, die verbleibende Zeit des Hundes auf der Erde so besonders wie möglich zu gestalten, indem sie eine "Bucket List" mit Dingen erstellten, die Annie unternehmen könnte.

Obwohl sie nur noch ein paar Wochen zu leben hatte, ist Annie auch Monate später noch sehr aktiv - und hat die Zeit ihres Lebens. Zusätzlich zu ihren beiden Pflegeeltern hat Annie viel Liebe von Menschen auf der ganzen Welt erhalten, als ihre Geschichte bekannt wurde. "Einige ihrer Instagram-Beiträge wurden bereits 4,2 Millionen Mal aufgerufen", sagte Lauren gegenüber 9News. "Wir mussten ein Postfach für ihre Fanpost einrichten."