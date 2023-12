Bankerin ist jetzt Stripperin: Verdient nun Unsummen

Mia, die sich selbst als ''professionelle Freundin'' bezeichnet, gibt Einblick in ihre Welt und enthüllt, dass sie sich sonntags eine Auszeit gönnt.

Mia Lee, einst im Bankgewerbe tätig, tauschte vor fünf Jahren das graue Büro gegen ein Leben als Escort und Stripperin. Mit einem Wochenverdienst von bis zu 27.000 Euro hat sie sich eine Nische geschaffen, die äußerst lukrativ ist.

Hohe Summen

In den ersten beiden Dezemberwochen verzeichnete die 35-jährige New Yorkerin beeindruckende Einnahmen von fast 55.000 £ (70.000 $). Business Insider bestätigte dieses Einkommen, indem es ihre Transaktionen auf Zelle, PayPal und Venmo überprüfte.

Mia Lee erklärt: "Es ist eine Kombination aus dem kalten Wetter und den Weihnachtsfeiern, die mehr Kunden anlocken. Viele suchen nach einer Fluchtmöglichkeit von Familienfeiern."

Der Bericht begleitete Mia in einer geschäftigen Woche ihres Lebens, in der sie Schulden eintrieb, mit Kunden zu Abend aß und Last-Minute-Anforderungen vom Strip-Club erfüllte. Trotz langer Arbeitszeiten und spontaner Anfragen bewahrt sie Ruhe und kassiert dabei großzügige Summen an Kunden und Trinkgeldern.

Mia, die sich selbst als "professionelle Freundin" bezeichnet, gibt Einblick in ihre Welt und enthüllt, dass sie sich sonntags eine Auszeit gönnt. In einer bemerkenswerten Geste löste sie sogar einen Geschenkgutschein ein, den ein Kunde ihr für ein "technikorientiertes Wellness-Spa" geschenkt hatte.

Obwohl sie den Großteil des Jahres Escort-Kunden bevorzugt, ist der Strip-Club in der Vorweihnachtszeit besonders lukrativ. "Die Privaträume des Clubs sind sehr gefragt. Ich kann für mindestens vier Stunden allein mit mir rechnen, was 1.760 Dollar kostet", erklärt sie.

Mia, die als Stripperin als "privater Auftragnehmer" fungiert, betont ihre Unabhängigkeit. Mit Zehntausenden von Dollar in Schönheitsbehandlungen investiert, darunter 10.000 Dollar für Haarentfernung und 3.900 Dollar für ein Schweißentfernungsverfahren, optimiert sie ihre Effizienz.