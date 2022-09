Elon Musk plant jetzt den Bau von Robotern

Elon Musk ist bekannt dafür große Visionen zu haben. Nächsten Freitag will er seinen nächsten Giga-Plan vorstellen.

Der amerikanische Visionär Elon Musk scheut nicht davor, große Ankündigungen zu machen. Sein neuestes Projekt, welches er nächsten Freitag präsentieren will, ist ein Roboter Prototyp. Dieser soll zunächst in Tesla-Fabriken eingesetzt werden. Musk will aber langfristig, dass seine Roboter Essen zubereiten, Rasenmähen, sich um Pflegebedürftige kümmern, aber auch einen Freund oder, wie er meint, sogar Sex-Partner darstellen.

Große Ankündigung - nichts dahinter?

Bereits jetzt sehen viele die Ankündigungen als nicht einhaltbar. Auch letztes Jahr bei demselben Event, wo Musk heuer seinen Prototypen präsentieren will, gab es eine Robotereinlage, allerdings stellte sich heraus, dass es sich nur um eine verkleidete Person handelte. Viele befürchten ein ähnliches Szenario dieses Jahr. Auch wenn es diesmal ein echter Roboter sein sollte und er umhergehen oder tanzen kann, wäre es kein großer Durchbruch, da andere Firmen bereits vor Jahren gezeigt haben, wie so etwas geht.

Der amerikanische Pionier ist schon öfter durch große Versprechen mit wenig Substanz aufgefallen, so behauptete er seit 2014 jedes Jahr, dass Tesla nächstes Jahr ein vollständig selbstfahrendes Auto haben wird. Außerdem träumte er von seinem Hyperloop, welcher Menschen schneller als die schnellsten Züge über große Distanzen transportieren sollte - bisher stehen nur ein paar wenige Tunnel für dieses Projekt.

Ob Musks Ankündigung, Millionen Roboter zu produzieren und auf die Erde "loszulassen", diesmal auch wirklich eintritt, bleibt abzuwarten.