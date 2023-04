OnlyFans-Model: Taxler schockt mit Ekel-Angebot

Eigentlich wollte sie mit einem Taxi nur von A nach B kommen, doch ein Taxifahrer machte einem OnlyFans-Model ein schockierendes Angebot.

Das OnlyFans-Model Holly Treats staunte nicht schlecht als sie in ein Taxi einstieg und der Lenker die Frau sofort erkannte. Er war nämlich einer ihrer Abonnenten auf OnlyFans gewesen. Nach wenigen Sekunden der Fahrt nahm sich der Lenker ein Herz und machte der 30-Jährigen ein schockierendes Angebot.

Ungewöhnliche Taxifahrt

Auf Instagram ist die Amerikanerin ein Star, auch auf OnlyFans hat sie mit Dessous-Fotos viele zahlende Abonnenten lukrieren können. Im Podcast "Only Stans" erzählt sie nun von der kuriosen Begegnung mit dem Taxifahrer, der offensichtlich ein Fan war. Die Taxifahrt wird die Frau auf jeden Fall nicht vergessen.

"Es tut mir leid, Miss, aber ich folge Ihren Inhalten auf OnlyFans und wollte Sie fragen, ob ich Ihre Füße küssen darf?", so der Fahrer. Treats fragte nach, was er denn meine. "Er sagte, er wolle mir eine Fußmassage geben und an meinen Zehen lutschen", so Treats. Zunächst habe sie den Taxifahrer etwas verdutzt angesehen, doch dann ließ sie sich auf den Deal ein.

Fahrer wollte noch mehr

"Ich reichte ihm meinen Fuß nach vorne, während ich hinten im Auto saß und er fing einfach an, an meinen Zehen zu saugen. Er war wirklich süß und hat mir am Ende etwa 300 Dollar Trinkgeld gegeben", so Treats. Zudem bot der Mann ihr an, ihren Twitter Account für sie zu bespielen. Dieser ungewöhnlichen Bewerbung gab sie jedoch noch keine Zusage.