Teure Überraschung in Südfrankreich: Eine Bootsfahrt in der Nähe von Nizza endete für die Zwillinge Cassidy und Leah Armbruster aus Wisconsin und ihre Freunde in einer teuren Touristenfalle. Die Gruppe von Amerikanerinnen zahlte unglaubliche 500 Euro für eine Portion Hummer-Pasta. Das kuriose Ereignis wurde auf TikTok geteilt und sorgt nun für Schlagzeilen.

Die beiden Studentinnen erzählten der "New York Post" von ihrem unerwarteten kulinarischen Abenteuer. Eigentlich hatten sie keine Absicht, im Restaurantboot, das Essen anbot, zu bestellen, da sie bereits Snacks dabei hatten. Doch die hartnäckigen Verkäufer ließen nicht locker und überredeten die jungen Frauen schließlich dazu, Pasta zu bestellen. "Wir sagten: 'Warum nicht?'" erinnerte sich eine der Zwillinge.

Doch die böse Überraschung kam erst später, als die Rechnung für die Hummer-Pasta präsentiert wurde. Die stolzen 500 Euro lösten bei den Schwestern und ihren Freunden einen Schock aus. Trotz des enormen Preises blieb ihnen keine andere Wahl, als die Rechnung zu begleichen, um Ärger zu vermeiden.

Die eineiigen Zwillinge haben die peinliche Erfahrung jedoch nicht unkommentiert gelassen. Ihr Video über die Abzocke auf ihrem Reiseaccount erlangte rasch immense Aufmerksamkeit und wurde bereits über eine Million Mal angeklickt.