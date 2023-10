Österreicherin Jessy Bunny will jetzt den größten Busen der Welt

Von den Risiken der Schönheits-OPs lässt sich Jessy Bunny jedoch nicht beirren. Neben ihren vielen Brust-OPs hat sie sich auch einen "brasilianischen Po-Lift" und eine "unzählige" Menge an Füllmaterial und Fett in ihre Vagina übertragen lassen, um diese zu vergrößern.

Jessy Bunny ist die Frau mit dem größten Busen in Österreich. Sie hat aber nicht genug und will nun auch die größten Brüste der Welt. Jessy Bunny hat sich im Laufe der Jahre mehrere Brustvergrößerungen gegönnt und sich derzeit riesige 3000cc-Implantate einsetzen lassen. Aber jetzt will sie noch größer werden.

Lies sich auch Po vergrößern

Sie hat sich für eine weitere Schönheitsoperation angemeldet und teilte ihren 154.000 Instagram-Followern mit, dass sie sich am 15. November "4000cc (Implantate)" einsetzen lassen wird.

Von den Risiken der Schönheits-OPs lässt sich Jessy Bunny jedoch nicht beirren. Neben ihren vielen Brust-OPs hat sie sich auch einen "brasilianischen Po-Lift" und eine "unzählige" Menge an Füllmaterial und Fett in ihre Vagina übertragen lassen, um diese zu vergrößern.

Im Interview mit dem Dailystar sagt die Österreicherin, sie möchte den größten Busen der Welt haben. "Wenn ich auf der Straße bin, starrt mich jeder an, was ich verstehen kann. Manche Leute machen böse Bemerkungen, andere wollen ein Foto machen. Eine lustige Tatsache ist, dass so viele Frauen auf der Straße meinen Look lieben, was mich sehr glücklich macht."

Will größte Brüste der Welt

Jessy verriet, dass auch die Männer nicht genug von ihren Kurven bekommen können - wie die Tausenden von Bewunderern zeigen, die sie in den sozialen Medien hat. Sie fügte hinzu: "Ich glaube, über 90 % aller Männer stehen auf mich."

Als nächstes träumt die Österreicherin davon, noch extremer zu werden. Sie hofft, Annie Hawkins-Turners Titel für die "größten Brüste der Welt" zu erreichen, was eine sehr schwierige Aufgabe sein wird, da ihre rekordverdächtigen 102ZZZ-Brüste jeweils 30 kg wiegen.

Sie erklärte: "Ich will noch so viele Operationen. Ich möchte die größten Brüste der Welt bekommen, aber auch die größten Lippen und den größten Arsch."