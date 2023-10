Influencerin stirbt nach Beauty-OP auf Mallorca

Die mallorquinische Justiz hat nun ihre Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, ob der behandelnde Arzt fahrlässig gehandelt hat.

Eine britische Influencerin, deren Name nicht genannt wird, verstarb auf der Insel während einer Schönheitsoperation. Der Eingriff fand Mitte September in einer Privatklinik in Palma statt, die von der Influencerin für diesen Zweck gemietet worden war.

Patientin wurde sofort verlegt

Leider nahm der Routineeingriff eine schreckliche Wendung, als Komplikationen auftraten. Trotz sofortiger Verlegung in das Universitätskrankenhaus Son Espases konnte die Patientin nicht mehr gerettet werden und verstarb nur wenige Stunden nach dem Eingriff. Die Familie der Verstorbenen wurde umgehend informiert und reiste besorgt auf die Insel, wie die Mallorca-Zeitung "Ultima Hora" berichtet.

Die mallorquinische Justiz hat nun ihre Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, ob der behandelnde Arzt fahrlässig gehandelt hat. Der Mediziner wird in Berichten als erfahrener Fachmann beschrieben, der seit Jahrzehnten in seinem Beruf tätig ist. Derzeit sind weder der Name des Chirurgen noch die genaue Art des Eingriffs bekannt.

In der Welt der Schönheitschirurgie ist es nicht ungewöhnlich, dass Patienten und Ärzte ins Ausland reisen, sei es, um einen hochqualifizierten Spezialisten zu finden oder um Kosten zu sparen.