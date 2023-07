Acht Fahrgäste steckten stundenlang kopfüber in Achterbahn fest

Aufgrund der Höhe des Fahrgeschäfts wurde ein spezieller Leiterwagen zum Festival gebracht und eingesetzt, um die acht Fahrgäste wieder auf den Boden zu bringen.

Acht Achterbahnfahrer saßen am Sonntag auf einem Volksfest in Wisconsin kopfüber in einem Fahrgeschäft fest. "Alles, was wir wissen, ist, dass es sich um einen mechanischen Defekt handelt, bei dem die Achterbahn in der aufrechten Position stecken geblieben ist", sagte Hauptmann Brennan Cook vom Crandon Fire Department gegenüber WJFW-TV.

Langes Warten

Ein Festivalbesucher hat auf Facebook ein Bild gepostet, das die kopfüber hängenden Fahrer zeigt und sagt, dass sie seit vier Stunden so festsitzen. Berichten zufolge eilten mehrere Rettungskräfte aus drei nahe gelegenen Bezirken zum Unglücksort, um den eingeklemmten Freizeitparkbesuchern zu helfen.

Aufgrund der Höhe des Fahrgeschäfts wurde ein spezieller Leiterwagen zum Festival gebracht und eingesetzt, um die acht Fahrgäste wieder auf den Boden zu bringen. Die Fahrgäste wurden sicher gerettet und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es wurden keine körperlichen Verletzungen gemeldet. "Das Fahrgeschäft wurde vor kurzem vom Bundesstaat Wisconsin hier vor Ort inspiziert, und im Moment liegen uns keine weiteren Informationen vor", sagte Cook.