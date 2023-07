MSG Sphere erstrahlt zum US-Unabhängigkeitstag in neuem Glanz

Die Sphere ist eine der neuesten Attraktionen auf dem Las Vegas Strip und muss erst noch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Als weltweit größtes kugelförmiges Bauwerk wird die "Exosphere" des MSG Sphere zur Feier des Unabhängigkeitstages eine schillernde Show bieten und die Skyline von Las Vegas erleuchten. Mit 580.000 Quadratmetern voll programmierbarer LED-Beleuchtung rühmt sich die Exosphere mit dem Titel des größten LED-Bildschirms der Welt.

Neue Attraktion

Die Sphere ist eine der neuesten Attraktionen auf dem Las Vegas Strip und muss erst noch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Am Dienstagabend war das Äußere der Sphere, die Exosphäre, zum ersten Mal vollständig beleuchtet und der Welt sollte ein neues globales Wahrzeichen offenbart werden", so ein Sprecher in einer Pressemitteilung.

"Diese lebendige Leinwand wird atemberaubende und dynamische Bilder zeigen, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat - und das in einem unvergleichlichen Maßstab", so der Sprecher.