OnlyFans-Starlet will lebendige Sex-Puppe werden

Ein OnlyFans-Starlet will sich in eine lebensechte Sex-Puppe verwandeln. Der Weg dahin war ein steiniger, wie die Frau erklärt.

Alicia Amira, 31, will die "plastischste menschliche Sexpuppe auf dem Planeten" sein. Sie hat 100.000 Euro für plastische Chirurgie ausgegeben, um ihr Aussehen zu erreichen. Zudem sagt sie, dass sie "niemals aufhören" wird, sich unters Messer zu legen.

Dutzende OPs bereits hinter sich

Die aus Schweden stammende OP-Liebhaberin sagte: "Ich glaube nicht, dass ich jemals aufhören werde, mich operieren zu lassen. Es ist ein großer Teil von mir. Bimbos altern nicht, wir werden nur immer plastischer." Ihr Aussehen, sagt sie, spiegelt wider, wie unterschiedlich Männer und Frauen sind und wie sie unterschiedliche Rollen haben.

© Instagram

Sie fügte hinzu: "Ich bin nicht der Meinung, dass wir völlig gleich sein sollten. Ich glaube, es ist die Aufgabe einer Frau, ihrem Mann zu gefallen und die bestmögliche 'Trophäenfrau' zu sein. Ich liebe es, für ihn zu kochen, das Haus zu putzen und ihn dazu zu bringen, das Auto zu reparieren und den Rasen zu mähen.

© Instagram

Der OnlyFans-Star unterzog sich mehreren Operationen an Brüsten, Stirn, Augen, Wangen und Lippen. Anschließend ließ sich Alicia Wangenfüller, Nasenfüller, Botox im gesamten Gesicht, PDO-Fäden, Kinnfüller und Kieferfüller einsetzen. Außerdem ließ sie sich ihre Augenbrauen höher tätowieren, ihre Wimpern verdichten und Tattoos an Fingern, Brust und Hals anbringen. Die Schwedin gibt an, dass sie über 115.000 Euro für Schönheitsbehandlungen ausgegeben hat.

Jetzt bezeichnet sie sich selbst als "real-life Sex-Puppe". Zudem meint sie: "Wenn meine Tochter wirklich große Brüste und alles andere will, dann würde ich sie zum Chirurgen bringen."