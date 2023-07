Mann (73) lebt seit über 20 Jahren in einem Flieger

Der Traum begann, als er im Alter von 15 Jahren einen Flugzeugfriedhof im Fernsehen sah. Er beschloss, dass er in einem solchen leben wollte.

In den frühen 70er Jahren zahlte Bruce Campbell 25.800 Euro für ein 10 Hektar großes Grundstück in Hillsboro, einem Vorort von Portland, Oregon. Der Elektroingenieur, der heute 73 Jahre alt ist und in einem geparkten Flugzeug auf seinem Grundstück wohnt, erzählt CNBC Make It, dass der Traum begann, als er im Alter von 15 Jahren einen Flugzeugfriedhof im Fernsehen sah. Er beschloss, dass er in einem solchen leben wollte.

Lange Zeit im Flieger

Im Jahr 1999 beschloss Campbell, seinen Traum zu verwirklichen, hatte aber keine Ahnung, wie er das anstellen sollte, also beauftragte er ein Bergungsunternehmen damit, ein Flugzeug für ihn zu finden. "Das war ein Fehler der Whopper-Klasse. Ich werde das nie wieder tun. Bergungsunternehmen sind Abwrackunternehmen", sagt Campbell. "Ich empfehle dringend, ein völlig intaktes und voll funktionsfähiges Flugzeug zu kaufen, abgesehen vielleicht vom Ausbau der Triebwerke."

Nach monatelanger Suche fand das Unternehmen Campbell eine Boeing 727 für 200 Passagiere, die 1.066 Quadratfuß groß war und etwa 32.000 Kilo wog. Es wurde in Griechenland gefunden. Campbell zahlte 100.000 Dollar dafür, und das Flugzeug wurde von Griechenland nach Oregon geflogen, um es für die Übernahme durch ihn vorzubereiten. Sobald das Flugzeug fertig war, wurde es durch die Straßen der Innenstadt von Hillsboro zu Campbells Grundstück geschleppt. Dabei wurden auch die Triebwerke und andere Elemente entfernt, die dafür sorgen, dass das Flugzeug nie wieder fliegen kann. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 120.000 Dollar.

Campbell hat eine behelfsmäßige Dusche, ein provisorisches Waschbecken, eine tragbare Waschmaschine, einen Kühlschrank und einen Essenswagen aus einem anderen Flugzeug eingebaut, der ihm als Speisekammer dient. Anstelle eines Herdes hat Campbell eine Mikrowelle und einen Toaster, die er aber kaum benutzt. "Ich bin ein Nerd. Ich koche nicht, also ist der Küchenbereich minimal", sagt er.

Jetzt verbringt Campbell seine Zeit damit, alte Computersysteme zu restaurieren, verschiedene elektrische Systeme im Flugzeug zu reparieren und Leute zu empfangen, die sein Flugzeug besichtigen wollen.