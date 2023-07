Vermisster Jugendlicher taucht nach 8 Jahren wieder auf - spricht aber nicht

Im Jahr 2015 berichteten die Behörden, dass bei Farias Depressionen, eine posttraumatische Belastungsstörung und Angstzustände diagnostiziert wurden.

Ein texanischer Mann (25), der 2015 als Teenager vermisst wurde, nachdem er zuletzt beim Gassigehen mit seinen Hunden in Houston gesehen worden war, wurde lebend gefunden, wie seine Familie und die Polizei mitteilten, doch nun wirft das Rätsel um sein Wiederauftauchen mehr Fragen als Antworten auf.

Passant wählte Notruf

Am Sonntagabend sprach unser Schwestersender KTRK mit Farias' Mutter am Telefon, die Bilder von ihm in einem Krankenhausbett teilte und sagte, dass jemand den Notruf angerufen hatte, nachdem er am Donnerstag vor einer Kirche im Südosten von Houston gefunden wurde und nicht mehr ansprechbar war.



Die Mutter fügte hinzu, dass er mit Schnitten und Prellungen am ganzen Körper und Blut in den Haaren gefunden wurde und glaubt, dass er schwer misshandelt und geschlagen wurde. Farias war 17 Jahre alt, als er am 6. März 2015 in der Nähe von Tidwell und Park Drive mit seinen beiden Hunden spazieren ging. Seine Familie meldete ihn als vermisst, nachdem seine Hunde gefunden worden waren, aber Farias wurde nicht gefunden.

Im Jahr 2015 berichteten die Behörden, dass bei Farias Depressionen, eine posttraumatische Belastungsstörung und Angstzustände diagnostiziert wurden. Texas EquuSearch bat die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach Farias und wies darauf hin, dass er möglicherweise desorientiert war und seine Medikamente nicht eingenommen hatte. Fast acht Jahre später, am Sonntag, dem 2. Juli 2023, bestätigten die Behörden, dass Farias gefunden wurde und in Sicherheit ist.