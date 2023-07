Mädchen (11) verkauft Donuts, um Geld für schwerkranken Vater zu sammeln

Nina (11) verkauft Donuts, um Geld für die Behandlung ihres kranken Vaters zu sammeln

Nina Ninkovic begeisterte die Menschen in Novi Sad als sie beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und Donuts zu verkaufen, um Geld für ihren kranken Vater zu sammeln. Ihre Mutter und Großmutter hatten Donuts gebacken, die sie für symbolische 100 Dinar, umgerechnet 1 € verkaufte. Die Geste wurde schnell von allen Einwohnern von Novi Sad bemerkt, so dass sie Hilfe bei der Zubereitung der Donuts brauchten. Die Donuts wurden schneller verkauft, als ihre Mutter sie zubereiten konnte. Nachbarn und Freunde halfen bei der Zubereitung.

Tolle Geste

"Zuerst wollte ich Donuts für mein Taschengeld verkaufen. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass ich meinem Vater helfen und so schnell wie möglich Geld für seine Medikamente sammeln könnte. So habe ich seinetwegen mit dem Verkaufen angefangen", sagt das Mädchen, das, als sich die Aktion herumgesprochen hatte, an einem Nachmittag 500 Donuts verkauft hat.

"Gestern Abend haben wir eine Initiative in den sozialen Netzwerken gestartet, um alle zu kontaktieren, die sich an der Herstellung von Donuts beteiligen könnten, mit dem Ziel, so viel wie möglich zu verkaufen und so schneller Geld für die Behandlung von Ninas Vater zu sammeln. Wir können sagen, dass die Resonanz zufriedenstellend ist, und wir hoffen, dass so viele Freiwillige wie möglich mitmachen werden - so Stevan Babić vom Novi Sad "Kreni - Pereni" Team gegenüber "Blic".