Besitzer geht mit todkrankem Hund ein letztes Mal an Lieblingsstrand

Ein Mann bringt seinen todkranken Hund ein letztes Mal an seinen Lieblingsplatz. Der Abschied ist für diesen Hundebesitzer definitiv das Schwerste. Er leibt seinen Hund über alles und bringt den kranken Vierbeiner noch einmal ans Meer, wo sich das Tier immer besonders wohlfühlte.

Man takes his terminally ill dog to see the sea one last time ❤️ pic.twitter.com/jX1WaEScQl