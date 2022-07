Kampfjet fängt Urlaubsflieger ab: Teenager darf nicht ausreisen

Schock im Urlaubsflieger EZY8303 von London-Gatwick auf die Baleareninsel Menorca: Plötzlich taucht neben dem Passagierflugzeug ein Kampfjet auf. Dieser eskortiert aufgrund einer Bombendrohung das Flugzeug. Stundenlang wird die Maschine nach der Landung durchsucht.

