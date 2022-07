Schock für die Passagiere eines Easyjet-Fluges auf die Ferieninsel Menorca: Neben dem Flugzeug taucht plötzlich ein spanischer Kampfjet auf. Das Militärflugzeug, bei dem es sich um das gleiche Model wie im Tom Cruise-Film Top Gun handeln soll, weist den Kapitän des Passagierflugzeuges an ihm zu folgen.

@easyJet #a319 G-EZAO intercepted by Spanish Air Force on way to Menorca. passengers not being allowed to leave yet. @BigJetTVLIVE @BBCNews @SkyNews @SkyNewsBreak pic.twitter.com/MTWkQnU39x