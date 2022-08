Hundesitter 'verliert' Tier unter dubiosen Umständen: Besitzer am Boden zerstört

Ein Paar ist am Boden zerstört, nachdem es nach ihrem Urlaub nicht mehr ihren geliebten Vierbeiner begrüßen konnten. Der Hundesitter hatte das Tier schlicht "verloren".

John und Julie Pearson fuhren im Juni für 10 Tage in den Urlaub und überließen dem Hundesitter die Betreuung von Fred, einem Border Collie. Doch schon nach vier Tagen wurde das Paar benachrichtigt, dass der 13-jährige Hund im Westbridge Park in Staffordshire, West Midlands, verschwunden war.

Verzweifelt kehrten John und Julie aus dem Urlaub nach Hause zurück und riefen die Polizei an, um ihn als vermisst zu melden. Das Ehepaar sagt nun, dass es in der Geschichte der Hundesitterin "viele Ungereimtheiten" gibt. "Sie schickte uns eine SMS, in der sie schrieb, dass er um 12.36 Uhr britischer Zeit Durchfall hatte, aber das ist auch die Zeit, in der sie sagte, sie sei mit drei Hunden im Fluss stecken geblieben", erinnert sich John.

© BPM

"Sie würde keine SMS schicken, in der steht, dass er Durchfall hat, während er im Fluss festsitzt und versucht, herauszukommen. Das klingt nicht wahr. Wir haben Videoaufnahmen, die zeigen, dass sie das Gelände um 12.59 Uhr verlassen hat - sie hat nicht einmal nach ihm gesucht. Wir wissen, dass Fred das Wasser nicht mag, also kann ich mir nicht vorstellen, dass er freiwillig ins Wasser gegangen ist."

John fuhr fort: "Wir haben mit der Dame gesprochen, die ihr geholfen hat, und sie sagt, dass sie sich nicht daran erinnern kann, unseren Hund überhaupt gesehen zu haben, also frage ich mich, ob Fred dort war. Auf seinem Halsband steht eine Telefonnummer, aber wir haben keine Anrufe erhalten. Sie hat gesagt, dass es sich vielleicht gelöst hat, als sie ihn herausgezogen hat, aber zuerst hat sie gesagt, dass er von alleine rausgekommen ist. Sie ändert die ganze Zeit ihre Geschichte.

Ein Sprecher der Polizei von Staffordshire sagte: "Die Polizei erhielt eine Vermisstenmeldung über einen 13-jährigen braun-weißen Border Collie. Der Hund wurde zuletzt im Westbridge Park, in Stone, gesehen. Die Beamten haben Nachforschungen angestellt, aber derzeit gibt es keine weiteren Ermittlungsansätze."