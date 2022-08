Touristin will Selfie mit Bären: Schreck des Lebens folgt

Eine Touristin wollte in Rumänien ein Foto mit einem Bären in freier Wildbahn machen. Der Versuch kam der Frau beinahe teuer zu stehen.

Aufnahmen zeigen den Moment, in der ein wilder Bär auf eine Touristin losgeht, die versucht, ein Selfie mit dem Bären zu machen. In dem Clip, der in Rumänien gedreht wurde, ist eine Frau zu sehen, die mit einem Gegenstand in der Hand auf das große Tier am Straßenrand zugeht.

Die Leute, die sie aus einem anderen, viel weiter entfernten Auto heraus filmen, sagen daraufhin: "Ich muss das filmen, schau, wie sie ihre Hand hält, dummes Mädchen". Die Situation spitzt sich zu, als sich der Bär plötzlich auf die Frau stürzt und ihr den Schrecken ihres Lebens einjagt. Sie dreht sich schnell um und sprintet in ihr Auto. Der Bär bleibt nach dem kurzen Aufschrecken der Frau wieder stehen.

© TikTok/@alessandrobacaoanu

Die Schaulustigen, die die Aufnahme machen, schrecken auf und sagen: "Siehst du, wie dumm sie ist? Dieses ganze Risiko für ein Foto mit einem Bären?" Das ursprüngliche Video auf TikTok veröffentlicht, ist aber inzwischen gelöscht worden.

Es ist unklar, wo genau in Rumänien der Vorfall gefilmt wurde, aber die örtlichen Behörden haben die Autofahrer wiederholt davor gewarnt, Bären am Straßenrand zu streicheln und mit ihnen Fotos zu machen. Das sagte Umweltminister Costel Alexe: "Der Bär ist ein gesetzlich geschütztes Wildtier und kein Haustier."