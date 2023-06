Blitz trifft Frau: Hat sie nun einen sechsten Sinn?

Ein heftiges Gewitter, ein greller Blitz und plötzlich änderte sich das Leben von Kimberly Krone aus Forney, Texas, drastisch.

Die tapfere Frau wurde direkt von einem Blitz getroffen und überlebte nur knapp. Doch seitdem behauptet sie, einen besonderen sechsten Sinn entwickelt zu haben. Sie könne voraussagen, wann ein starkes Gewitter heranzieht, denn ihr Brustbereich beginnt heftig zu stechen.

Blitz schlug in Pfanne ein

Kimberly stand gerade in ihrer Küche, als das Unwetter aufzog. Über 1.000 Blitze schlugen in ihrer Nähe ein, bis einer direkt in ihr Haus einschlug. Der Blitz bahnte sich seinen Weg durch die Deckenleuchte und traf die Pfanne in Kimberlys Hand.

Besonders dramatisch war die Situation für ihren neunjährigen Sohn Tristan, der Zeuge des Vorfalls wurde. Die Frau erlitt neurologische Anfälle und ihr Nervensystem wurde vorübergehend beeinträchtigt. Dank der engagierten Ärzte konnte sie jedoch gerettet werden. Doch der Vorfall hinterließ nicht nur körperliche, sondern auch psychische Narben. Kimberly berichtet, dass sie nun einen sechsten Sinn entwickelt habe. Sie kann ein aufziehendes Gewitter spüren, noch bevor es in der Nähe ist. Ihr Brustbereich wird eng, vor allem, wenn der Sturm näherkommt.