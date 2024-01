Mafia-Brüder nach Uhrenraub-Serie geschnappt

Gefasst wurden in Neapel Antonio und Domenico P., zwei Mitglieder der italienischen Mafia, die unter anderem auch in Österreich auf Uhren-Klau per Motorroller waren. Zwei Coups in Wien und Mödling können ihnen nachgewiesen werden.

Wien, NÖ. Ihre Vorgehensweise war stets dieselbe - ob in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland oder bei uns in Wien oder Mödling: Demnach spähte die Tätergruppe betuchte Leute, die mit Protzuhren am Handgelenk Bars oder Restaurants aufsuchten, gezielt aus, um sie am Nachhauseweg (wenn sie denn ganz allein heimgingen) zu überfallen und den Chronometer vom Handgelenk zu reißen. Der zweite Beschuldigte wartete mit einem Motorroller im Nahbereich des Tatortes, damit sie im Anschluss mit der Beute gemeinsam flüchten konnten. © youTube × Genau so wurde am 10 August der Vorjahres ein 64-Jähriger Mödlinger um seine 120.000-Euro Uhr der Marke Philipp Patek gebracht. Die Erhebungen wurden durch die Raubermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich übernommen. Gemeinsam mit dem LKA in Wien und der internationalen Vernetzung des Bundeskriminalamtes gelang es, die beiden Beschuldigten, das besagte Brüderpaar P. im Alter von 40 und 42 Jahren, sowie einen weiteren italienischen Komplizen im Alter von 36 Jahren, auszuforschen.

700.000 Euro Beute: Uhrenraub direkt vor Swarovski-Store Wie konnte sich das Opfer die sündhaft teure Uhr derart leicht entreißen lassen?

Im Zuge der Erhebungen konnte der Tätergruppe ein zweiter Coup in der Wiener Innenstadt, der am 4. Oktober 2023 verübt wurde, zugeordnet. Dabei wurde eine 39-jährigen Frau Floridsdorf ebenfalls um ihre hochpreisige Armbanduhr auf ähnliche Art und Weise "erleichtert". Omerta: Mafiosi schwiegen eisern Nach den drei Beschuldigten wurde mittels europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gefahndet. Während das Brüderpaar durch italienische Polizeibehörden im Raum Neapel bereits festgenommen werden konnte und Mitte Dezember nach Österreich ausgeliefert wurde, wird nach dem 36-jährigen Helfer des Mafia-Duos nach wie vor gesucht.

Die Brüder Antonio und Domenico verweigerten mafia-like (Stichwort: Omerta) bisher jede Aussage. (kor)