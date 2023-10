Drive-by-Coup mit E-Scooter - Touristin teure Uhr geraubt

Wieder kam es in der Wiener City zu einem spektakulären Raub auf den Träger eine teuren Armbanduhr: Dort wurde Mittwoch am späten Nachmittag einer arabischen Touristin der hochpreisige Chronometer vom Handgelenk gerissen.

Wien. Das gab die Polizei über 3. Coup in Serie bekannt: "Einer der unbekannten Täter soll laut Zeugen mit einem Elektroroller vor der Frau stehen geblieben sein, während ein zweiter Mann die Frau zu Boden riss und ihr die hochpreisige Armbanduhr raubte. Dann soll er auf den E-Scooter seines Komplizen gesprungen und mit diesem geflüchtet sein. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Sofortfahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, führt die weiteren Ermittlungen."

© zVg

oe24-Recherchen zufolge war die Frau Am Hof unterwegs und wohl auf dem Weg zu ihrer Unterkunft in ihr Hotel, als das Uhrenklau-Duo zuschlug. Bei dem Chronometer soll es sich um eine Patek Philippe im Wert von mehr als 100.00 Euro handeln.

Bei dem Coup handelt es sich jetzt schon um den dritten ähnlichen in Folge. Wie oe24 aufdeckte, erbeutete im Juli ein schwarzafrikanischer Jogger auf der Kärntner Straße direkt vor dem Svarovski-Store von einem betuchten jungen Wiener, der mit Freunden unterwegs war, eine Richard-Mille-Uhr im Wert von rund 700.000 Euro. Ebenfalls im Juli raubten zwei Männer in der Prinz-Eugen-Straße einem 61-jährigen Radfahrer seine hochpreisige Uhr, in dem ihn vom Bike stießen. Die äußerst sportlichen Täter flüchteten schnellen Schrittes über die Goldeggasse.