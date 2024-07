× Laura Stigger: Starker Einsatz blieb unbelohnt

Mountainbike: Stigger in Élancourt auf Edelmetall aus Ihr zweiter Olympia-Auftritt soll für Mountainbikerin Laura Stigger erfreulicher verlaufen als die Premiere. Die vor drei Jahren in Tokio nicht ins Ziel gekommene Tirolerin zählt am Sonntag (14.10 Uhr/live auf ORF1) auf der Cross-Country-Strecke zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen.