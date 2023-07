× 700.000 Euro Beute: Uhrenraub direkt vor Swarovski-Store

Wie konnte sich das Opfer die sündhaft teure Uhr derart leicht entreißen lassen?

Wien. Ganz schön locker muss das Uhrband des 700.000-Euro-Chronometers der Schweizer Nobelmarke Richard Mille – die vorzugweise von betuchten Profisportlern und anderen Millionären getragen wird – am Handgelenk des Trägers gebaumelt haben, als dieser am Montag über die Kärntner Straße in Wien promenierte. Wie berichtet, kam plötzlich wie aus dem Nichts ein dunkelhäutiger Läufer (ganz in Schwarz mit weißen Sneakers) dahergerannt und schlug genau auf Höhe des Swarovski-Stores zu.

Verdächtiger erbeutete Luxus-Chronometer.

Route. Laut Polizeiermittlungen soll der auffällig athletische Täter von hinten kommend die nur 20 Gramm schwere Armbanduhr von der Hand gerissen und erbeutet haben. Mit der Uhr im Wert einer (kleineren) Villa rannte er am Swarovski-Standort vorbei über den Kärntner Durchgang Richtung Seilergasse, weiter zur Spiegelgasse, Lobkowitzplatz, Josefplatz – und weiter ins Regierungsviertel im 1. Bezirk. Von einer Überwachungskamera gibt es sehr gute Aufnahmen des Verdächtigen. Hinweise unter 01 31310 33800 (LKA, Ermittlungsbereich Raub).

