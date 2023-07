Ultra-Seltene rosa Heuschrecke gesichtet

Es wird vermutet, dass eine genetische Mutation in seltenen Fällen dazu führt, dass sie sich rosa färben.

Ein seltener rosa Grashüpfer wurde von einem Amateurfotografen in einem Garten gesichtet, und jetzt können wir ihn uns aus der Nähe ansehen!

Extrem selten

© Gary Phillips ×

Diese rosafarbenen Heuschrecken sind das Ergebnis einer genetischen Mutation. In freier Wildbahn überleben sie in der Regel nicht lange, da ihre leuchtenden Farben sie zu einem leichten Ziel für Raubtiere machen. Obwohl Experten sagen, dass die Chance, ihnen im Leben zu begegnen, nur bei 1 % liegt, könnte das warme Wetter der letzten Zeit ihre Überlebenschancen erhöhen.

"Ich hatte noch nie von ihnen gehört", sagte Herr Phillips, der dann mit seiner Kamera durch seinen Garten kroch, um ein paar Fotos zu machen. "Ich musste mich erst einmal auf das konzentrieren, was ich gesehen hatte, und stellte fest, dass es sich um eine rosa Heuschrecke handelte, was ich für sehr selten hielt", fügte Herr Phillips hinzu. Es wird vermutet, dass eine genetische Mutation in seltenen Fällen dazu führt, dass sie sich rosa färben.