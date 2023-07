2. Juli war heißester Tag aller Zeiten

In den kommenden Wochen und insbesondere im nächsten Jahr erwartet uns eine noch intensivere Erhitzung der Erde.

Ein neuer Temperaturrekord wurde aufgestellt, und die Experten sind alarmiert! Mit unglaublichen 17 Grad Celsius hat der 2. Juli den bisher heißesten Tag auf unserem Planeten markiert. Robert Rohde, der Chefwissenschaftler von Berkeley Earth, kommentierte besorgt: "Die globale Erwärmung führt uns in eine unbekannte Welt.

Temperaturen werden weiter steigen

Doch das ist noch nicht alles. In den kommenden Wochen und insbesondere im nächsten Jahr erwartet uns wohl eine noch intensivere Erhitzung der Erde. Der Sommer in der Nordhemisphäre hat gerade erst begonnen, und das Klimaphänomen El Niño nimmt an Kraft zu. Dieses Phänomen sorgt für enorme Mengen an warmem Wasser im Ost- und Zentralpazifik und deutet auf eine lang anhaltende Hitzewelle hin. Die Folgen könnten weltweit zu weiteren Rekordtemperaturen und Wetterchaos führen.