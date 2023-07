Beste Freundin wollte werdender Mutter Baby aus dem Bauch schneiden

Eine Frau hat sich an den schrecklichen Moment erinnert, als sie herausfand, dass ihre beste Freundin sie umbringen wollte - nur um ihr ungeborenes Baby in die Hände zu bekommen.

Angelique Robledo aus Arizona war 2011 mit ihrem ersten Kind schwanger, als sie Kassandra Toruga von einem gemeinsamen Freund vorgestellt wurde, der glaubte, sie würden sich gut verstehen, weil sie beide schwanger waren. Die beiden 18-Jährigen entwickelten im Laufe der Schwangerschaft eine enge Beziehung zueinander und diskutierten monatelang über Babynamen und Kindergartenthemen.

Unfassbarer Plan

Doch eines Nachmittags, als Angelique im neunten Monat schwanger war, änderte sich alles, nachdem sie einen finsteren Plan von Toruga aufgedeckt hatte. Sie entdeckte, dass ihr vermeintlicher Freund in Wirklichkeit ein "Womb Raider" war - eine Person, die versucht, das ungeborene Baby einer schwangeren Frau zu entführen, indem sie es aus ihrer Gebärmutter herausschneidet und dabei in der Regel auch die Mutter tötet.

© Facebook

Angelique erinnerte sich an ihre Freundschaft und erzählte Unfiltered Stories: "Alles schien normal, alles schien in Ordnung zu sein". "Ich erinnere mich, dass sie mich in dieser Woche immer wieder bat, zu ihr nach Hause zu kommen", sagte sie. "Sie wollte ganz konkret, dass ich zu ihr komme", so Robledo. Als die beiden dann bei der Freundin ankamen zuündete diese im Laufe des Abends ihr Haus an. Eine Untersuchung des Vorfalls brachte Torugas dunklen Plan ans Licht.

Die 18-Jährige war nie schwanger gewesen. Stattdessen hatte sie geplant, Angelique das Baby zu stehlen, indem sie ihr in den Rücken stach und das ungeborene Kind aus ihr herausschnitt. Als ihr Plan, sie zu erstechen, nicht aufging, entwickelte sie einen neuen Plan, das Haus in Brand zu setzen. "Sie hoffte, dass mich der Rauch überwältigen und ich ohnmächtig werden würde, damit sie den Kaiserschnitt dort durchführen konnte", sagte Angelique.

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Polizeibeamte, der Detective, derjenige war, der mir sagte: 'Das hört sich nach einer Entführung des Fötus an', und ich dachte: 'Whoa! Was denn?' Da dachte ich: 'Oh mein Gott, das ist ja ein Ding'." Angelique brachte ihren Sohn Ryland am 26. Februar 2011 zur Welt, und nur wenige Tage später verhaftete die Polizei Toruga, nachdem ihre Schwester ihren Aufenthaltsort gemeldet hatte und sie das Komplott gestand.