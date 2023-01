Cowboy (25) bei Rodeo von Stier totgetrampelt

Ein 25-jähriger Mann ist gestorben, nachdem er in der Silvesternacht bei einer Rodeoveranstaltung von einem Stier angegriffen wurde.

Der Stierreiter, dessen Name nicht genannt wurde, nahm in Queensland, Australien, am Silvester-Rodeo der Warwick Show and Rodeo Society teil, als sich der Vorfall ereignete. Er nahm an einem Bullenreiten für Anfänger teil, als er vor Hunderten von Zuschauern vom Stier stürzte. Der Reiter konnte nicht entkommen, bevor der Stier ihn traf, und erlitt dabei schwere Verletzungen an der Brust.

Sanitäter reagierten auf den Vorfall am Unfallort und behandelten den Bullenreiter, woraufhin er ins Krankenhaus von Warwick gebracht wurde. Nach seiner Ankunft in der medizinischen Einrichtung erlag er jedoch seinen Verletzungen. Die Organisatoren des Rodeos äußerten sich in einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung zu dem Vorfall, in der es heißt: "Mit großer Trauer möchte die Warwick Show and Rodeo Society Inc. den Tod eines Teilnehmers des Novice Bull Ride bei unserem Silvester-Rodeo 2022 bestätigen.

© Facebook

Die Organisatoren kündigten eine Spendenaktion für die hinterbliebenen Familienmitglieder des Bullenreiters an: "Um die Familie zu unterstützen, wird die Warwick Show and Rodeo Society heute bei unserem National Rodeo Association Ltd. einen "Passing the Hat Around" veranstalten. Junior Rodeo den Hut herumreichen, um die Familie bei den Beerdigungsvorbereitungen und, wenn möglich, bei der Langzeitpflege finanziell zu unterstützen.