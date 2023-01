Astronaut erklärt, wie sich Honig im Weltall verhält

Der Astronaut David Saint-Jacques von der kanadischen Weltraumbehörde reiste zur Internationalen Raumstation. Während seines 204-tägigen Aufenthalts im All führte er mehrere wissenschaftliche Experimente durch und unterstützte gleichzeitig Betriebs- und Wartungsaktivitäten.

EIn Video eines Astronauten ist viral gegangen, nachdem der Verhalten von Honig im Weltall erklärte. Eines seiner Experimente im All befasste sich mit dem Verhalten von Honig in der Schwerelosigkeit. Der von CSA auf YouTube geteilte Clip zeigt David, wie er den Deckel eines Glases abschraubt und ihn langsam abzieht, während die bernsteinfarbene Flüssigkeit am Boden kleben bleibt.

Aber was zu sehen ist, sieht überhaupt nicht wie Honig aus. Es sieht eher aus wie Senf. Der Honig im Inneren des Glases sieht aus wie ein dehnbares Lebensmittel. Als David den Topf loslässt, schwebt der Honig in der Luft, bevor er sich langsam nach hinten kringelt. "Er rollt sich zurück. Wenn man die Schwerkraft aufhebt, passieren seltsame Dinge", sagt er.

Er prüft einige Sekunden lang die Konsistenz und Beschaffenheit der Flüssigkeit, bevor er sie wieder in das Glas gibt.