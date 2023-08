Dieses Essen steigert den Sexualtrieb des Mannes

Gewisse Nahrungsmittel können die Libido ankurbeln, denn die Inhaltsstoffe bestimmter Lebensmittel vermögen die Stimmung zu heben.

Manchmal braucht unsere Leidenschaft einen kleinen Anstoß. Doch eine simple Veränderung in unserer Ernährung könnte bereits den gewünschten Unterschied bewirken. Es gibt vielfältige Gründe für den Rückgang der Libido – sei es durch Medikamente, Gesundheitsprobleme oder schlicht Stress und Ängste.

Diese Lebensmittel heben die Stimmung

Doch auch gewisse Nahrungsmittel können die Libido ankurbeln, denn die Inhaltsstoffe bestimmter Lebensmittel vermögen die Stimmung zu heben. Die Fachleute der Plattform für sexuelle Gesundheit, Bedbible, geben Ratschläge darüber, welche einfachen Nahrungsmittel das Liebesleben aufwerten können.

Wassermelone: Studien zufolge kann Wassermelone Männern bei erektiler Dysfunktion behilflich sein. Sie bewirkt sogar eine Steigerung der sexuellen Aktivität bei Ratten. Experten vermuten, dass der hohe Gehalt an B-Vitaminen in der saftigen Frucht das Durchhaltevermögen und die Energie steigert. Dies trägt zur Entspannung bei und kann den Stress reduzieren.

Fetter Fisch: Fettreiche Fische wie Lachs, Sardinen, Thunfisch und Makrele sollen ebenso die Begierde fördern. Eine Studie ergab, dass Paare, die zweimal wöchentlich Fisch konsumieren, um 22 % öfter Zweisamkeit genießen als Fischabstinenzler. Es wird vermutet, dass die in den Fischen enthaltenen Säuren die Dopaminproduktion und Durchblutung anregen, was sowohl Ihnen als auch Ihrem Liebesleben zugutekommt.

Erdbeeren: Ihr hoher Gehalt an Vitamin C regt die Lust an – insbesondere bei Männern.