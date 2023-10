Ferrari crasht mit Lamborghini: Ehepaar (63, 67) verbrannt

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich, als die Luxusauto-Kolonne am Montagmorgen in Teulada startete.

Horror-Crash zwischen einem Ferrari und einem Lamborghini. Der Wagen ging nach dem Crash in Flammen auf und die Insassen des Ferraris überlebten den Crash nicht.

Die verunglückten Luxusautos waren Teilnehmer eines aufregenden Events namens "Sardinia Supercar Experience", bei dem die Teilnehmer sechs Tage lang in Ferraris und Lamborghinis über die Insel düsen, Aussichtspunkte besichtigen und in teuren Hotels übernachten. Die Kosten für diejenigen, die ihre eigenen Luxusautos mitbrachten, beliefen sich auf 11.999 Euro, während eine mehrtägige Fahrt in einem Miet-Ferrari SF90 vom Veranstalter stolze 24.800 Euro kostete.

Hier das Crash-Video

Stamattina in Sardegna, strada per San Giovanni Suergiu. I conducenti della Ferrari rossa morti carbonizzati.

...mi chiedo cosa li spinga a fare sempre le cazzate in Italia... pic.twitter.com/px9CKiWlTk — TAVRVS ???????????? (@TAVRVS75) October 2, 2023

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich, als die Luxusauto-Kolonne am Montagmorgen in Teulada startete. Der nächste Halt sollte an der Küste von Iglesias sein, wo die Teilnehmer gemeinsam in Masua Mittagspause machen wollten, bevor es zur Übernachtung in eine Unterkunft in Mores ging.

Mehrere Autos involviert

Der Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr, als der rote Miet-Ferrari aus der Schweiz versuchte, einen geliehenen Lamborghini zu überholen. Das Überholmanöver endete tragisch in einer verhängnisvollen Kollision auf einer geraden Strecke. Der Lamborghini geriet außer Kontrolle, stieß gegen ein Wohnmobil und verursachte einen schrecklichen Unfall, bei dem beide Luxusautos schwer beschädigt wurden.

Der Ferrari überschlug sich und geriet in Brand, während das Paar aus der Schweiz in den Flammen ums Leben kam. Glücklicherweise wurden die Insassen des Wohnmobils, ein Südtiroler Ehepaar (60, 61), nicht schwer verletzt. Auch das indische Paar im Lamborghini überstand den Unfall mit leichten Verletzungen.