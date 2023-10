Wegen Beziehungsstreit: Jet musste in Wien notlanden

Die Crew versuchte, das Paar zu beruhigen und zu kontrollieren, wurde jedoch beleidigt und sogar körperlich angegriffen. Schließlich gelang es acht anderen mutigen Passagieren, den Mann zu überwältigen.

Ein Flug von London Heathrow nach Bangkok nahm am Samstagmorgen eine kuriose Wendung, als ein heftiger Streit zwischen einem betrunkenen Paar an Bord ausbrach. Die Situation wurde so bedrohlich, dass der Pilot sich gezwungen sah, in Wien zu landen, um die Sicherheit der Passagiere und der Crew zu gewährleisten.

Streit eskalierte

Laut einem Sprecher der Fluggesellschaft Ava Air weigerte sich die Frau, nachdem sie sich eigenmächtig von einem Economy-Sitz auf einen Premium-Economy-Sitz umgesetzt hatte, das Upgrade zu bezahlen. Ihr Begleiter verschärfte die Situation weiter, indem er in der Nähe der Bordküche eine E-Zigarette rauchte.

Die Crew versuchte, das Paar zu beruhigen und zu kontrollieren, wurde jedoch beleidigt und sogar körperlich angegriffen. Schließlich gelang es acht anderen mutigen Passagieren, den Mann zu überwältigen. Ein Augenzeuge berichtet, dass sie ihn mit Klebeband an einen Sitz fesselten.

Frau warf mit Geldscheinen um sich

Der Streit hatte seinen Ursprung in Geldangelegenheiten, da beide Passagiere bereits betrunken in den Flug gestiegen waren und unaufhörlich über Geld stritten. Berichten zufolge sagte der Mann immer wieder: "Sie hat meine 5550 Franken in ihrer Tasche." Als sie schließlich das Flugzeug verlassen hatten, versuchte der Mann, der Frau die Tasche zu entreißen, und als Reaktion darauf warf sie ihm Geldscheine im Wert von 6000 Euro entgegen.

Ein aufgezeichnetes Video zeigt, wie der Mann verzweifelt versucht, die Geldscheine aufzuheben, bevor die beiden von der Polizei abgeführt wurden. Die übrigen Passagiere wurden in einem Hotel untergebracht und setzten ihre Reise am nächsten Morgen fort.