Gleich zwei Streitereien arteten in Wien am Sonntag völlig aus. Eine Frau und ein Mann wurden festgenommen.

Gleich zwei Auseinandersetzungen arteten in Wien am Sonntag völlig aus: In Margareten soll eine Österreicherin bereits am Vormittag kurz nach 10 Uhr bei einem Streit zu einer Schere gegriffen haben. Opfer war ihr Ex-Freund, er wurde im Bereich der Beine verletzt. Die Beamten konnten die Angreiferin festnehmen, gegen die 27-Jährige wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Pole attackierte Lebensgefährtin

Auch in Hernals eskalierte ein Streit am Sonntag. Ein Pole (45) soll gegen 17 Uhr seine 47-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Zudem soll er ihr gedroht haben, sie umzubringen. Die alarmierten Polizisten konnten den 45-Jährigen festnehmen. Auch er kassierte ein Betretungs- und Annäherungsverbot.