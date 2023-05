19-jähriger Beifahrer stirbt bei Horror-Crash in Wien-Simmering

20-Jähriger verlor Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in geparkten Bus

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Wien-Simmering bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der junge Mann war laut Polizeisprecherin Barbara Gass Beifahrer im Wagen eines 20-Jährigen. Dieser verlor kurz vor 2.00 Uhr in der Leberstraße aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Bus.

Der 19-Jährige wurde in dem Auto eingeklemmt, die Berufsfeuerwehr befreite ihn. Beide Insassen wurden schwer verletzt, die Berufsrettung versorgte sie notfallmedizinisch und brachte sie in Krankenhäuser. Dort erlag der 19-Jährige seinen Verletzungen. Zur Ursache ermittelt das Verkehrsunfallkommando.