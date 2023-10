Mit den Worten "Auf geht's, auf geht's, Geronimo!" stürzte sie sich schließlich aus einer Höhe von 4.100 Metern in die Tiefe

Ein spektakuläres Ereignis ereignete sich am vergangenen Sonntag in der Nähe von Chicago, als die 104-jährige Dorothy Hoffner mutig sich in die Lüfte wagte, um einen Tandem-Fallschirmsprung zu wagen. Mit diesem Sprung hofft sie, als älteste Person, die jemals aus einem Flugzeug gesprungen ist, in die Geschichtsbücher einzugehen.

Will neuen Rekord

"Alter ist nur eine Zahl", jubelte Hoffner vor einer begeisterten Menge, nachdem sie sicher wieder auf dem Boden gelandet war. Sie absolvierte ihren Sprung bei Skydive Chicago in Ottawa, etwa 140 Kilometer südwestlich von Chicago, wie die Chicago Tribune berichtete.

Der aktuelle Guinness-Weltrekord für den ältesten Fallschirmsprung wurde im Mai 2022 von der 103-jährigen Linnéa Ingegärd Larsson aus Schweden aufgestellt. Skydive Chicago setzt alles daran, dass Guinness World Records Hoffners atemberaubenden Sprung als neuen Rekord anerkennt.

Denkt schon an nächstes Abenteuer

Hoffner stellte klar, dass sie keine Fremde in der Luft ist. Bereits mit 100 Jahren wagte sie ihren ersten Fallschirmsprung. Mit den Worten "Auf geht's, auf geht's, Geronimo!" stürzte sie sich schließlich aus einer Höhe von 4.100 Metern in die Tiefe

Ihr siebenminütiger Flug endete mit einer sanften Landung auf einem grasbewachsenen Landeplatz, wo Freunde sie jubelnd begrüßten. Ihr roter Rollator wurde herbeigebracht, doch Dorothy Hoffner stand schnell auf und sagte: "Wunderbar, aber es war oben herrlich. Die ganze Sache war großartig, wunderbar, hätte nicht besser sein können."

Nach diesem unvergesslichen Sprung denkt Hoffner bereits an ihre nächste Herausforderung. Mit 105 Jahren im Dezember plant sie möglicherweise eine Fahrt in einem Heißluftballon, eine Erfahrung, die sie bisher noch nicht gemacht hat