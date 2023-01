So viele Flüge absolvierte Elon Musks Privatjet 2022

Aus den Daten geht jedoch nicht hervor, ob Musk zu diesem Zeitpunkt an Bord war oder ob jemand anderes das Flugzeug benutzt hat.

Sweeney, der Musks Gulfstream G650ER-Flugzeug seit 2020 verfolgt, hat neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, wie oft - und wie lange - der Jet im vergangenen Jahr geflogen ist. Aus den Daten geht hervor, dass Musk nach Katar geflogen ist, höchstwahrscheinlich um das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft zu sehen, bei dem er fotografiert wurde.

Das Flugzeug flog auch nach Frankreich, Italien, Griechenland und Norwegen, während Los Angeles und Austin in Texas zu den meistbesuchten Orten gehörten. Der längste Flug des Flugzeugs war am 18. Juli von Mykonos, Griechenland, nach Austin, Texas, wobei Musk nur wenige Tage vor der Reise in Griechenland fotografiert wurde. Die Flüge zusammen verursachten 1.895 Tonnen CO2 und kosteten über 1,1 Millionen Euro an Treibstoff.

In einem Tweet schrieb Musk: "Jeder Account, der Echtzeit-Standortinformationen von irgendjemandem veröffentlicht, wird gesperrt, da dies eine Verletzung der physischen Sicherheit darstellt. Dazu gehört auch das Posten von Links zu Websites mit Echtzeit-Standortinformationen."