700 Jahre alte Mumie gefunden: Dieses Detail macht Forscher sprachlos

Eine Mumie, die rund 700 Jahre alt sein soll, wurde bei Ausgrabungen entdeckt. Das spannende: Die Mumie dürfte noch "feucht" gewesen sein und wies Augenbrauen, Haare und Haut vor.

Die unglaublichen Bilder zeigen eine 700 Jahre alte Mumie, die zufällig von Straßenarbeitern in hervorragendem Zustand in Taizhou, Ostchina, entdeckt wurde. Man nimmt an, dass die Leiche der Frau aus der Ming-Dynastie stammt - der herrschenden Macht im kaiserlichen China zwischen 1368 und 1644.

Mumie gut erhalten

© Keystone/Zuma/REX

Die Mumie hatte noch Augenbrauen, Haare und Haut, die noch feucht und intakt waren. Der vollständig bekleidete, 1,5 Meter lange Körper wurde mit Luxusgegenständen begraben, darunter ein Jadering, eine silberne Haarnadel und mehr als 20 Kleidungsstücke aus der Ming-Dynastie.

© Keystone/Zuma/REX

Die Ming-Dynastie, die die Verbotene Stadt baute und die Große Mauer restaurierte, war die letzte in China und markierte eine Ära des wirtschaftlichen Wachstums und der kulturellen Pracht, die zu den ersten Handelskontakten mit dem Westen führte.