Tattoo soll zeigen, wann Sie krank werden

Körperkunst einmal anders. Wissenschaftler entwickeln ein Tattoo, welches der Person darauf Aufschluss gegen soll, wann sie krank wird.

Südkoreanische Wissenschaftler haben eine Tätowierung entwickelt, die den Gesundheitszustand und die Krankheit eines Menschen anzeigt. Einem Bericht der New York Post zufolge arbeiten südkoreanische Wissenschaftler an der Entwicklung eines einzigartigen Geräts.

Bleibt ein Leben lang

Dieses Gerät wird wie eine Tätowierung auf dem menschlichen Körper verbleiben und Informationen über die Lage des Körpers liefern. Es wird die Menschen sofort benachrichtigen, bevor sie krank werden.

Die Tätowiertinte besteht aus Metall und Kohlenstoff-Nanoröhren. Sie wird wie eine Bio-Elektrode wirken. Die Tätowierung wird mit einem EKG-Gerät verbunden. Dann gibt sie Aufschluss über den Zustand des Herzens der Person. Außerdem wird es Informationen über den Glukosegehalt im Blut liefern.

Laut dem Leiter des Projekts, Steve Park, wird die Tätowiertinte in Zukunft mit einem drahtlosen Chip verbunden, der ein Signal an ein externes Gerät sendet. Auf diese Weise kann alles über den menschlichen Körper in Erfahrung gebracht werden. Monitore, die Signale von diesem Chip senden, können auch zu Hause angeschlossen werden. Die einmal gestochene Tätowierung kann nicht mehr gelöscht werden.