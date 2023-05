Sammelte 800.000 € an Spenden: Bub (13) wird Ehrenmedaille überreicht

Der 12-jährige Wohltätigkeitscamper Max Woosey hat seine British Empire Medal (BEM) erhalten, weil er Hunderttausende von Euro für wohltätige Zwecke gesammelt hat.

Max aus Braunton, Devon, hat zwei Jahre lang gezeltet und dabei fast 800.000 Euro für das North Devon Hospice gesammelt. Er wurde im Rahmen der New Year Honours List mit dem BEM ausgezeichnet und erhielt seine Medaille auf dem Stützpunkt der Royal Marines in Lympstone, Devon. Er ist einer der jüngsten Träger eines BEM.

Begann im März 2020 zu campen

Im Gespräch mit BBC Radio Devon sagte Max: "Es war ein großes Abenteuer. Ich habe keinen einzigen Teil davon bereut. Seine Mutter, Rachael Woosey, sagte, sie sei "unglaublich stolz" auf die Leistungen ihres Sohnes. Sie sagte: "Er war bei jedem Wetter da draußen und wollte einfach nicht reinkommen."

Frau Woosey sagte: "Solange es ihm Spaß macht, denke ich, dass wir ihn einfach sein Ding machen lassen sollten. In der offiziellen BEM-Urkunde heißt es, die Auszeichnung sei "für die Verdienste um die Mittelbeschaffung für das North Devon Hospice während Covid-19". Max begann am 29. März 2020 in seinem Garten zu schlafen, nachdem er von einem an Krebs verstorbenen Freund der Familie inspiriert worden war, oe24 berichtete.

Zudem war der Bub auch bei der Krönung von König Charles dabei.