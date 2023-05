Bub (13) campte drei Jahre in Zelt und sammelte 700.000 Euro an Spenden

Ein Bub campte über drei Jahre lang und sammelte mit seiner Aktion Spenden für ein Hospiz. Seine Aktion rührte nicht nur viele Menschen, sie spielte auch eine Menge Geld ein.

"Ich liebe Camping, es ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen und ich werde es definitiv vermissen", sagte er dem Guardian. "Ich glaube, der Höhepunkt war das zweite Camp, denn das war das schwierigste Jahr. Das erste Jahr war ganz nett, aber das zweite war kälter und es gab schlimmere Stürme. Für mich war es sehr bedeutsam, weil alle meine Freunde und meine Familie dort waren."

Spenden für den guten Zweck

Obwohl sich Wind und Regen als schwierige Gegner erwiesen, war es die Hitzewelle des letzten Sommers, die ihn fast dazu gezwungen hätte, in die Bequemlichkeit seines Schlafzimmers zurückzukehren.

"Ich hatte Covid während der Hitzewelle. Ehrlich gesagt, es war schrecklich, und bei einer Hitzewelle verwandelt sich das Zelt in ein Gewächshaus. Es war absolut kochend heiß, und wenn man Covid hat, fühlt man sich schon krank genug", sagte er. "Meine Mutter ist der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Sie gab mir zwei Möglichkeiten: entweder draußen bleiben oder ins Haus kommen. Ich bin da draußen geblieben."

© PA Images ×

Begann mittem im Corona-Frühling

Max hat im März 2020 mit dem Campen begonnen, um Spenden für das Hospiz in North Devon zu sammeln, das seinem Nachbarn und Freund der Familie, Rick Abbott, geholfen hat, in seinem eigenen Haus zu bleiben, während er mit Krebs im Endstadium lebte. Im Gespräch mit dem ITV-Sender Good Morning Britain sagte er: "Mein Freund Rick war absolut erstaunlich. Natürlich habe ich deshalb damit angefangen - weil er die freie Natur und den Sport liebte und wir uns sehr gut verstanden.

Insgesamt sammelte der Junge bereits über 700.000 Euro an Spenden durch die Aktion. Der Erlös der Veranstaltung geht an das North Devon Hospiz. Stephen Roberts, der Leiter des Hospizes, sagte der BBC: "Max hat 15 Krankenschwestern ein ganzes Jahr lang direkt finanziert. Die Mittel, die er in dieser Zeit für das North Devon Hospiz gesammelt hat, haben für die Patienten und Familien, die wir unterstützen, einen echten Unterschied gemacht."