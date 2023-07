Betrunkener Affe griff über 4.000 Touristen an

Ein Affe, der betrunken randalierte, hat Berichten zufolge innerhalb weniger Monate Tausende von Menschen angegriffen.

Einheimische in Nepal wurden gewarnt, sich vor bösartigen Affen in Acht zu nehmen, nachdem ein betrunkener Affe in nur drei Monaten 4000 Menschen gebissen haben soll, nachdem er mit Einheimischen Alkohol getrunken hatte. Mehrere Patienten, darunter ein neunjähriger Junge, wurden im Sukraraj Tropical and Infectious Disease Hospital (STIDH) in Kathmandu, Nepal, behandelt, nachdem die Zahl der gemeldeten Affenbisse in der Region stark angestiegen war.

Affe wurde immer aggresiver

Der aggressive Primat, um den es geht, ging Berichten zufolge in Geschäfte und trank mit den Anwohnern Alkohol, wurde aber bösartig und biss Kinder, nachdem er zu viel getrunken hatte. Viele der Bisse ereignen sich außerhalb von Tempeln, die von Affen bewohnt werden, wie dem buddhistischen Tempel Swayambhunath.

Die Wunden selbst sind unangenehm, aber es gibt noch einen weiteren Risikofaktor: Ärzte befürchten, dass einige der Affen mit Tollwut infiziert sein könnten. Bislang wurden in dem Land noch keine Fälle von Tollwut durch Affen dokumentiert, aber da die Zahl der Affenbisse zunimmt, machen sich die Experten Sorgen über die möglichen gesundheitlichen Folgen, denen die Opfer in Zukunft ausgesetzt sein könnten.