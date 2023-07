Totalschaden: Ferrari-Fahrer baut auf Tuner-Event Mega-Crash

Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Sonntag bei dem beliebten "Cars and Coffee" Event in Houston, Texas. Ein Ferrari-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen brandneuen Ferrari F8 Tributo im Wert von 220.000 Euro und krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Betonmauer. Das Ergebnis: Ein komplett zerstörter Sportwagen und nur noch Schrottwert!

Video zeigt Crash

Das Spektakel wurde von zahlreichen Zuschauern beobachtet, die mit Entsetzen den Crash verfolgten. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, aber der Ferrari-Fahrer musste wohl einen Schock verkraften. Der Unfall wurde sogar von einer Polizeistreife dokumentiert, die zufällig hinter dem Fahrzeug fuhr.

Besonders bitter ist die Tatsache, dass der Ferrari erst vor wenigen Wochen ausgeliefert wurde und somit noch in einem perfekten Zustand war.