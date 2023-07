Rugby-Star bringt Flitzer brutal zu Boden

Das Sicherheitspersonal war überfordert, als eine Reihe von Flitzern das Spielfeld betraten und den Spielern nahe kamen

Die Rugby-Fans haben den neuseeländischen Kapitän Sam Cane in Schutz genommen, nachdem er in Argentinien einen Flitzer auf dem Spielfeld mit einem Fußtritt niedergestreckt hatte. Die Kiwis gewannen am Sonntagmorgen in Mendoza deutlich mit 41:12 gegen Los Pumas, wobei sich das eigentliche Drama erst nach dem Ende der Spielzeit abspielte.

Flitzer ging zu Boden

Das Sicherheitspersonal war überfordert, als eine Reihe von Flitzern das Spielfeld betraten und den Spielern nahe kamen Cane griff ein, als einer der Eindringlinge bis auf einen Meter an die Spieler der All Blacks herankam, den Mann trat und zu Boden stieß.

sam cane enfermo mental pic.twitter.com/3Yb7tDkYuQ — Joaco (@Joaquinn0225) July 9, 2023

Der 31-jährige Cane hat ansonsten ein vorbildliches Disziplinarverhalten und hat in 87 Testspielen für die All Blacks und 150 Spielen für die Chiefs in der Super-Rugby-Liga noch keine rote Karte erhalten. In den sozialen Medien entschuldigte er sich für den Vorfall, und es bleibt abzuwarten, ob er von NZ Rugby mit weiteren Sanktionen belegt wird.