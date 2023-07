Mit bis zu 37,2 Grad wurde in Wien am Montag der bisherige Hitze-Höhepunkt erreicht. Armin Wolf goss sich in der ZIB2 eine Wasserflasche zur Verabschiedung über den Kopf . Jetzt ist der ORF-Anchor auch im Irak ein Star.

Mit dem Wochenstart brach am Montag eine extreme Hitze-Welle über Österreich herein. Die Temperaturen waren weit jenseits der 30 Grad. ORF-Moderator Armin Wolf nützte seine Abmoderation in der "Zeit im Bild 2" wieder einmal für einen Gag und sorgte damit wohl für den einen oder anderen Lacher beim Publikum vor den TV-Schirmen. "Das war die ZIB2 am heißesten Tag des Jahres", sprach Wolf, während er unter sein Moderationspult griff und eine Flasche Mineralwasser hervorholte.

Video geht im Irak viral

Nach wenigen Tagen ist das Video von Armin Wolf wieder in voller Munde. Der Diplomat Wolfgang Sporrer teilte den Tweet eines saudischen Scheichs, der das Video von Armin Wolf in seinem Feed postete. "Nur im Falle dass es Armin Wolf noch nicht bemerkt hat, das geht gerade viral im Irak. Leute finden es unglaublich lustig", so Sporrer auf seinem Twitter-Kanal.

Nur im Falle dass es @ArminWolf noch nicht bemerkt hat, das geht gerade viral im Irak. Leute finden es unglaublich lustig. https://t.co/evC0Ows900 — Wolfgang Sporrer (@SporrerWolfgang) July 12, 2023

Für uns in Österreich mögen die Temperaturen der vergangenen Tage wohl etwas hoch, für Personen aus dem arabischen Raum aber Standard. Das Video von Wolf ist zudem auf den Twitter-Trends im Iran ganz oben zu finden. Die Kommentare unter dem Posting des Scheichs fragen zudem nach, warum sich jemand bei 36 Grad Wasser über den Kopf schüttet. "Geil die Kommentare, warum wir bei 36°C am Durchdrehen sind. Sie selbst trinken dann Tee im Garten", so ein User.

Die Welt macht uns zum Gespött. — Colroi (@Colroi) July 13, 2023

"Onkel, komm zu uns nach Assouria. Wenn es 45 Grad warm wird, trinken die Menschen an der Küste heißen Mate, um sich ein wenig abzukühlen, und die Menschen im Landesinneren trinken heißen Tee", so ein saudischer Twitter-User. Es bleibt abzuwarten, ob noch weitere Länder auf das Video von Armin Wolf aufmerksam werden.