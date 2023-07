Mit bis zu 37,2 Grad wurde in Wien am Montag der bisherige Hitze-Höhepunkt erreicht. Auch beim ORF geriet man ins Schwitzen.

Mit dem Wochenstart brach am Montag eine extreme Hitze-Welle über Österreich herein. Temperaturen weit jenseits der 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit und Trockenheit hielten nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Feuerwehren auf Trab. Und auch vor dem ORF am Küniglberg machte die Extrem-Hitze keinen Halt.

ORF-Moderator Armin Wolf nützte seine Abmoderation in der "Zeit im Bild 2" wieder einmal für einen Gag und sorgte damit wohl für den einen oder anderen Lacher beim Publikum vor den TV-Schirmen. "Das war die ZIB2 am heißesten Tag des Jahres", sprach Wolf, während er unter sein Moderationspult griff und eine Flasche Mineralwasser hervorholte.

Mit den Worten "Zeit für ein bisschen Abkühlung" schraubte der Anchorman die Flasche auf und kippte sich sodann ansatzlos den Inhalt über Kopf und Maßanzug – "Auf Wiederschaun!"

Wie heiß es im ZIB-Studio wirklich war, ist übrigens nicht überliefert ...