Bub (17) von eingestürztem Sandhügel lebendig begraben

Ein Jugendlicher ist gestorben, nachdem eine Sanddüne an einem Strand, an dem er spielte, zusammengebrochen war.

Er soll in ein Loch gefallen sein, das an einem Strand in North Carolina in den USA ausgehoben wurde. Der namenlose 17-Jährige aus Virginia wurde unter mehreren Metern Sand begraben gefunden. Beamte des Cape Hatteras National Seashore teilten mit, dass am Strand von Frisco eine Suche nach dem Jungen eingeleitet wurde. Sie fanden ihn tief in einem Loch in einer Düne am hinteren Teil des Strandes.

Konnte nicht mehr gerettet werden

Nach Angaben des Dare County Emergency Medical Services und der Hatteras Island Ocean Rescue wurde der Junge aus dem Loch gezogen. Nach der Befreiung wurde versucht, den Jungen durch Herz-Lungen-Wiederbelebung wiederzubeleben, jedoch vergeblich.

Der National Park Service teilte mit, dass eine nahe gelegene Düne, die von der Strandpromenade aus nicht zu sehen ist, auf den Jungen gestürzt zu sein scheint. Der Leiter der Nationalparks im östlichen North Carolina, David Hallac, sagte: "Cape Hatteras National Seashore spricht der Familie und den Freunden des Jungen unser Beileid aus.