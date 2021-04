Nach dem Krisengipfel der Austria-Bosse am Freitag kommt eine klare Ansage: Lizenznachweise sollen fristgerecht erbracht werden.

Die turbulenten Tage am Verteilerkreis gehen weiter. Nach dem Krisengipfel und Fan-Aufstand am Freitag wurde lange darauf gewartet, wie die Bosse der Veilchen den Verein retten wollen. Das Ergebnis klingt zwar positiv, birgt aber einige Risiken: Nach einer mehrstündigen Sitzung der Verwaltungsrats und des Aufsichtsrats will man alles unternehmen, um die Bundesliga-Lizenz im zweiten Anlauf zu erhalten. "Man will unbedingt den Fortbestand des Klubs sichern", gab der Verein in einer Aussendung bekannt. Allerdings wird die Zeit knapp: Die Unterlagen müssen bis 21. April beim Senat 5 der Bundesliga eingereicht werden. Eine mögliche Corona-Insolvenz, die die Fortführung des Spielbetriebs in der obersten Spielklasse gewährleisten würde, müsste ebenfalls bis zu diesem Termin beantragt werden. Ob im Hintergrund ein Insolvenz-Antrag vorbereitet wird ist derzeit nicht bekannt.

Präsidium bildet nächste Investorengruppe

Ein neuer Entschluss, den die Austria-Bosse gefasst haben ist die Bildung einer neuen Investoren-Gruppe. Unter dem Namen "Freunde der Austria" sollen die finanziellen Mittel lukriert werden um die Auflagen der Liga erfüllen zu können.