Schock für Günther Jauch: Weingut überflutet

Der "Wer wird Millionär"-Moderator hilft selbst bei den Aufräumarbeiten mit

Mit Gummistiefeln und Schaufel: Günther Jauch (67) zeigt, dass er bei Problemen selbst körperlich mithilft. Sein Weingut "Von Othegraven" ist durch starke Regenfälle geflutet worden und daher braucht es jetzt viele helfende Hände. Das Weingut selbst postete Videos von den Aufräumarbeiten.

"Heute haben wir mit den Aufräumarbeiten in unserem HiP und im Park begonnen. Vielen Dank an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, an alle, die ihre Hilfe angeboten haben und für die vielen anteilnehmenden Kommentare", heißt es in dem Beitrag, in dem auch Günther Jauch gezeigt wird. Jauch ist bereits seit 2010 Weingutbesitzer und Winzer.