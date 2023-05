Hier dürfen Kinder nur noch mit durchsichtigen Schultaschen in die Klasse

Die Farbe und das Design sind für viele Schüler eine Herzensangelegenheit. Doch bald sollen an bestimmten Schulen nur noch durchsichtige Schultaschen erlaubt sein. Der Grund gibt zu denken.

Schulen in Südflorida erlauben ab nächstem Jahr nur noch durchsichtige Rucksäcke, um die Schulsicherheit zu erhöhen. Wie die NY Post berichtet, wird einer der größten Schulbezirke Floridas seinen Schülern ab dem nächsten Jahr nur noch durchsichtige Rucksäcke erlauben, um die Sicherheit in der Schule zu erhöhen.

Geht um die Sicherheit

Beamte der Broward County Public Schools gaben am Freitag bekannt, dass die neue Regelung am 21. August in Kraft tritt und auch Lunchboxen, Geldbörsen, Seesäcke und Gürteltaschen umfasst.

Die Entscheidung, die mehr als 260.000 Schüler betrifft, kommt mehr als fünf Jahre nach den 17 Todesopfern der Schießerei an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, am Valentinstag 2018.