Wut-Veganerin geht auf Rollstuhl-YouTuber los

Raffaela Raab, besser bekannt als Wut-Veganerin, ist nicht nur auf OnlyFans und TikTok bekannt. Sie war auch in einem Podcast bei einem Youtuber zu Gast. Nach der Sendung teilte die Wienerin aber aus.

Es begann mit TikTok-Videos, dann kamen freizügige OnlyFans-Bilder und sogar ein Sex-Video. Die Wiener Wut-Veganerin versucht mit allen Mitteln Gelder für den Tierschutz zu lukrieren. Kurz nachdem die Wut-Veganerin ihren OnlyFans-Account eröffnet hatte, geisterte auch ein Porno-Video durchs Netz. Darauf ist zu sehen, wie sie einen Mann oral befriedigt. Die Aufregung war dementsprechend groß.

Wut-Veganerin teilt aus

Im oe24.TV-Interview forderte die junge Wienerin nun sogar ein Sexverbot für alle Fleischesser. "Ich rufe nämlich zum Sex-Boykott mit Nicht-Veganern auf. Ich möchte zu einem Boykott von Sex mit Tierquälern aufrufen", so Raab im Interview.

Jetzt war die Wut-Veganerin bei dem YouTuber Leeroy zu Gast und diskutierte über ihren veganen Aktivismus. Nach dem Gespräch ließ sie an dem YouTuber, der im Rollstuhl sitzt, kein gutes Haar aus.

Das sagt Raab

""Dieses Bild mit dem nicht-veganen Tiergewalt-Unterstützer und -Verharmloser @leeroymatata ist Sekunden nach seiner Aussage 'Tradition rechtfertigt (Tier-)Mord!' entstanden. Ich habe ihm gesagt, ich werde genau diese Caption unter unser Bild schreiben.

Leeroy wird als Vorzeigemoderator für Aufklärung und Inklusivität eingesetzt, beteiligt sich dann aber absichtlich an der größten und gewalttätigsten Form der Versklavung und Diskriminierung auf dem Planeten: Der Versklavung, Vergewaltigung und Massenvernichtung der Tiere. Dem Speziesismus.

Einem schwarzen Mann, der im Rollstuhl sitzt, der in so gut wie jedem seiner Videos gegen Diskriminierung spricht sollte doch klar sein, was es bedeutet muss von der Gesellschaft unterdrückt zu werden. Wieso, Leeroy, fällt es dir dann so schwer dich in die Tierpersonen hineinzuversetzen, die jeden Tag wegen dir am Schlachthof stehen müssen?", so Raab auf Instagram.

Wer sich mehr über die Inhalte der Wut-Veganerin informieren möchte kann dies hier tun.