Die Wiener Wut-Veganerin, Raffaela Raab, ist derzeit in aller Munde. Im großen oe24.TV-Interview fordert sie nun ein Sex-Verbot für alle Fleischesser.

Es begann mit TikTok-Videos, dann kamen freizügige OnlyFans-Bilder und sogar ein Sex-Video. Die Wiener Wut-Veganerin versucht mit allen Mitteln Gelder für den Tierschutz zu lukrieren. Kurz nachdem die Wut-Veganerin ihren OnlyFans-Account eröffnet hatte, geisterte auch ein Porno-Video durchs Netz. Darauf ist zu sehen, wie sie einen Mann oral befriedigt. Die Aufregung war dementsprechend groß.

Sex-Verbot für Fleischesser

Nun der nächste Aufreger: Im oe24.TV-Interview fordert die junge Aktivistin ein Sex-Verbot für alle Fleischesser: " Ich rufe nämlich zum Sex-Boykott mit Nicht-Veganern auf. Ich möchte zu einem Boykott von Sex mit Tierquälern aufrufen", so Raab im Interview.

Das oe24.TV-Interview der Wiener Wut-Veganerin sorgte für ein großes Medien-Echo, auch die deutsche BILD-Zeitung berichtete vom Sex-Verbot für Fleischesser.

Zudem verriet sie, wer ihr neuer Freund sei. Der "Tofufresser", so der Name des Mannes auf Instagram, ist ebenfalls Veganer und Aktivist und taucht in den Videos der Wut Veganerin immer wieder auf. Angesprochen auf ihre Grenzen, meint die Wut Veganerin "alles im Leben hat seinen Preis. Es gibt einige Dinge, die mir persönlich im Sexualleben nicht gefallen oder die ich nicht machen würde, aber das ganze kann man dann ja pragmatisch, utilitaristisch getrennt sehen", so Raab.

